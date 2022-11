Freundliche Grüsse: Neu denken statt neu kaufen

Ricardo ist der grösste Online-Marktplatz der Schweiz für Produkte aus zweiter Hand – insbesondere auch für Secondhand-Fashion. Nachhaltigkeit ist denn auch ein zentrales Kommunikationsziel von Ricardo und steht in der neuen Kampagne im Vordergrund. «Ricardo sieht sich als Teil der Circular Economy, wovon das Wiederverwenden (Reuse) ein wichtiger Teil ist. Dieses zu ermöglichen ist Kernaufgabe von Ricardo, denn bei uns treffen sich Käuferinnen und Verkäufer. Hier finden ungenutzte Dinge ein neues Zuhause und Suchende alles, was sie brauchen», wird Christine Moch, Head of Brand Marketing bei Ricardo, in einer Mitteilung zitiert.

Nun ist Nachhaltigkeit ein Wort, das für alles Mögliche herhalten muss, heisst es in der Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Der Challenge sei gewesen, die Botschaft in eine digitale Welt zu übersetzen und attraktiv zu machen – mit dem Lifestyle Thema «Fashion». Wer bei Ricardo kaufe und verkaufe, jage nicht nur dem Neuen nach, sondern wisse, was gut und besonders sei. Ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bedeutet daher auch, gebrauchte Waren wieder zu lieben, heisst es. Deshalb habe Freundliche Grüsse für Ricardo eine Kampagnenbotschaft entwickelt, die dieser Haltung gerecht werde: «Re-Loved statt neu».



Die flexible Klammer «Re-Loved» will dabei laut Mitteilung nicht nur Haltung zeigen, sondern auch zum Kauf und Verkauf inspirieren. «Re-Loved» werde zum Label für gebrauchte Waren und funktioniere vom Plakat bis TikTok. Pascal Deville, Creative Director und Founder bei Freundliche Grüsse, sagt: «Wir haben eine flexible Plattform geschaffen, die ‹Re-Loved› in der Schweiz zu einem stehenden Begriff machen soll. Dafür haben wir das Team eingeschworen – vom Workshop bis hin zur Umsetzung, den Re-Loved-Groove zu leben.» Da die ganze Mechanik modular gedacht und die Kampagne entsprechend produziert wurde, kann sie für verschiedene Zielgruppen adaptiert werden, von jungen Hipstern bis zu jung gebliebenen Personen. So kommen auch Headlines zum Einsatz, welche die Zielgruppen individuell ansprechen.

Digital vs. analog – am besten beides in Kombi: Im Zentrum von Fotografie und Video steht ein einzigartiger Stil, bold und direkt. Dazu wurde die junge Fotografin Emilia Staugaard aus Dänemark engagiert, die fast ausschliesslich analog fotografiert. So sind auch der Grossteil der Ricardo-Sujets analog entstanden – der Trend hin zu Analogfotografie zeichnet sich derzeit auch auf Instagram ab. Der gesamte Filmdreh und Fotoshoot war ganz im Zeichen von Re-Use: Alles, was man auf den Bildern sieht, Ausstattung und Styling, war Secondhand, und bis hin zum Catering wurde auf Nachhaltigkeit geachtet, wie die Agentur weiter schreibt. Ausserdem: «Es wurde regional gedreht, mit einer kompakten Crew», so Pascal Deville in einem persoenlich.com-Interview.

Schwerpunkt der Kampagne ist Secondhand-Fashion, aber auch andere Produktbereiche werden inszeniert. Auf Performance-Ebene wird «Re-» direkt mit Objekten kombiniert, um Inspiration zu bieten und zum Kauf und Verkauf von gebrauchten Sachen zu animieren. Die Kampagne geht am Montag schweizweit live. Von TV und Plakaten über Online-Videos, Social-Media-Umsetzungen, Display-Ads bis hin zu Tram-Beschriftungen wird die Kampagne breitenwirksam schweizweit ausgespielt.



Verantwortlich bei Ricardo: Christine Moch (Gesamtverantwortung), Olivier Schorro, Ana Jagacic (Brand Marketing), Catherine Günther (Digital Marketing), Alberto Bozzi (Content Marketing); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Marion Schwager, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Mara Schwegler (Art Direction), Philipp Gloyer, David Elmiger (Text / Konzept), Roxana Hudson, Alessandra Di Giorgi (Beratung), Janine Sonderegger (Head of Content), Roberto De Bonis (Social Media Manager); Filmproduktion: (Tasty Pictures), Lea Fee, Pascal Duschletta (Producer), Emilia Staugaard (Fotografie), Nicklas Hemming (DOP/Director), Tobias Baumann (Strategie / SHB+), Jürgen Kupka (Colorist), UKO The Audio Suite (Vertonung & Mix), Media (Mediaschneider): Lisa Kaniampuram, Franco Arenas. (pd/cbe)