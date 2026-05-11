TBWA\Zürich

Rivella Rot und Peach Zero neu in der Dose

Kampagne für Rivella Rot und Peach Zero aus der Dose

Der Schweizer Getränkehersteller bringt zwei seiner Produkte in einem neuen Format auf den Markt.

Der Schweizer Getränkehersteller bringt zwei seiner Produkte in einem neuen Format auf den Markt: Rivella Rot und die Limited Edition Peach Zero sind ab sofort in der 33-cl-Dose erhältlich.