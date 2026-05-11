Der Kampagnenname spielt mit dem Gleichklang von Haute Couture und «Haute Friture» (für: Frittiertes) und inszeniert das Produkt im Stil eines Modeeditorials. Die Motive laufen seit Mai in der Deutsch- und Westschweiz über Kino, Aussenmedien sowie digitale Kanäle. Der Kinostart fiel bewusst mit der Schweizer Premiere der Fortsetzung von «The Devil Wears Prada» zusammen, schreibt die Agentur Salz & Water. In Lausanne und Zürich begleiteten Red-Carpet-Events die Kampagne.
Holy Cow! betreibt nach eigenen Angaben über 20 Filialen in der Schweiz und gehört seit 2023 zur Better Burger Society, einem europäischen Verbund von Gourmet-Burger-Marken. Neben der Kampagnenumsetzung übernimmt Salz & Water laut Mitteilung auch die strategische Begleitung der Markenentwicklung – in welchem Umfang, bleibt offen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Holy Cow! Gourmet Burger Company: Johanna Borge (Head of Marketing), Jeff Jackett (CMO Better Burger Society); verantwortlich bei Salz & Water: Christian Schickler, Frédéric Praplan, Matthias Kadlubsky, Yoshiya Abiko, Marilde Nykvist, Raffael Gava; Verantwortlich bei Dynamic Frame: Camille Boyer (Regie), Rokas Sydeikis (DOP), Laurids Jensen (Fotograf), Luzius Fischer (Executive Producer), Theresa Berres (Produzentin).