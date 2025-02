Publiziert am 14.02.2025

Die Kampagne für die Traditionsmarke Oswald basiert auf der Ansicht von TBWA\Zürich, dass Gerichte, die mit Würzmischungen, Bouillons und Saucen von Oswald verfeinert werden, so gut schmecken, dass sie im Nu weg sind. Und zwar so schnell, dass die Kampagnen-Visuals nur noch leergegessene Teller zeigen können. Ende 2024 präsentierte die Agentur statische Werbemittel mit diesem Motiv (persoenlich.com berichtete).





Weitererzählt wird die Geschichte jetzt im Bewegtbild, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt. Die von TBWA\ViDo mit dem Regisseur-Duo Future Punch realisierten 15-Sekünder stellen fantastische Erklärungen für das Geheimnis leerer Teller in den Raum. Von Postoffice Amsterdam zum Leben erweckt, lassen sie den Betrachter einen Moment lang zweifeln, bevor der Packshot verrät, dass in Wahrheit die feinen Produkte von Oswald hinter dem Geheimnis stecken.



Die neuen Printmotive kommunizieren das Markenversprechen von Oswald allein über die Kraft des Claims und der kulinarischen Bilder: Die auf den leeren Tellern übrig gebliebenen Speisereste sind so ansprechend inszeniert, dass sie Appetit und Neugier der Betrachtenden wecken. Wer den sorgfältig aus Saucenresten kreierten QR-Codes nicht widerstehen kann, dem werden die dazu passenden Rezepte und Produkte auf der Website serviert.



Die Kampagne ist schweizweit seit dem 10. Februar im TV, auf DOOH, OOH, SoMe, Print, POS, und in digitalen Medien auf dem Menüplan. (pd/nil)