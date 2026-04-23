23.04.2026

Normal

Neue Kampagne für Münchner Garten-Unternehmen Plantura

Die Zürcher Agentur hat zum Start der Gartensaison eine crossmediale Kampagne konzipiert und vollständig inhouse produziert – von der Idee bis zur Postproduktion.
Publiziert am 23.04.2026

Die Motive zeigen Personen, die von Pflanzen umrankt werden, und visualisieren so das Markenversprechen besonders wuchsfreudiger Gewächse. Die Pflanzendarstellungen seien gemeinsam mit dem Expertenteam von Plantura entwickelt worden, teilt Normal mit.



Ausgespielt wird die Kampagne auf Social Media, weiteren digitalen Kanälen und im Print. Ergänzend erhalten Bestandskundinnen einen gedruckten Katalog. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei Plantura: Thomas Nicol, Felix Lill, Nikola Pranschke, Emilia Matthaes, Alexander Dörfler; verantwortlich bei Normal: Martin Arnold, Sven Loskill, Julia Mühlethaler, Dominik Locher, Martina Fäh.


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