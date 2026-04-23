Newsroom Communication

Liga engagiert sich für Kinderschutz

Fussball-Liga lanciert Kinderschutzkampagne «Play Safe»

Mit der Präsenz in Fussball-Stadien und mit Aktivitäten auf Social Media soll das Thema sichtbar werden.

Mit der Präsenz in den Stadien und mit Aktivitäten auf Social Media machen die 22 Clubs der beiden höchsten Ligen das Thema sichtbar. Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur Newsroom Communication.