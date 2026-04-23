Die Motive zeigen Personen, die von Pflanzen umrankt werden, und visualisieren so das Markenversprechen besonders wuchsfreudiger Gewächse. Die Pflanzendarstellungen seien gemeinsam mit dem Expertenteam von Plantura entwickelt worden, teilt Normal mit.
Ausgespielt wird die Kampagne auf Social Media, weiteren digitalen Kanälen und im Print. Ergänzend erhalten Bestandskundinnen einen gedruckten Katalog. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Plantura: Thomas Nicol, Felix Lill, Nikola Pranschke, Emilia Matthaes, Alexander Dörfler; verantwortlich bei Normal: Martin Arnold, Sven Loskill, Julia Mühlethaler, Dominik Locher, Martina Fäh.
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