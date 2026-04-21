Publiziert am 21.04.2026

Im Zentrum des Mandats steht die strategische und kommunikative Neupositionierung von PKZ bei den 25- bis 45-Jährigen. Das steht in einer Medienmitteilung. Ziel ist es, die Marke für eine urbane, stilbewusste Generation relevanter zu machen und gleichzeitig bestehende Wahrnehmungen – etwa in Bezug auf Preis und Stil – gezielt weiterzuentwickeln.

Sir Mary überzeugte mit einem integrativen Ansatz, der Kreation und Media eng verzahnt und auf maximale Wirkung entlang der gesamten Customer Journey abzielt. Der Kampagnenstart ist für Herbst 2026 geplant. (pd/red)