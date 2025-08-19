Jeff Zürich: Neue Leadagentur von Stadtbus Winterthur

Publiziert am 19.08.2025

Stadtbus Winterthur suchte eine Full-Service-Agentur für künftige Marketing- und Kommunikationsmassnahmen. Jeff überzeugte zunächst mit einer Auftragsanalyse und konnte sich schliesslich mit einem Kampagnenkonzept in der Angebotspräsentation durchsetzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Auftrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre auf insgesamt fünf Jahre.

«Sich gegen zwölf starke Mitbewerber:innen durchzusetzen, ist für uns eine besondere Auszeichnung», wird Lena Koschek, Co-COO Jeff Zürich, zitiert. Die Agentur wolle den öffentlichen Verkehr in Winterthur «noch sichtbarer, nahbarer und attraktiver» machen.

Jeff ist eine 2011 gegründete, inhabergeführte Kreativagentur mit Büros in Zürich, Lausanne und Berlin. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Live, Campaigns, Interaction und Visual Design an. (pd/cbe)