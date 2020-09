Serviceplan/Plan.Net: Neue Struktur bei Agentur

Balz Lendorff hat sich während der Phase der Transformation entschieden, die operative Leitung von Plan.Net Suisse an Pam Hügli zu übergeben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Micha Seger, Executive Creative Director, werde weiterhin für die kreative Leitung der Agentur verantwortlich sein. Balz Lendorff: «Nach 25 Jahren als Leiter einer Digitalagentur ist jetzt der optimale Zeitpunkt, mich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu widmen». Balz Lendorff, der bisherige CEO von Plan.Net Suisse, trat deshalb per Ende September aus dem Unternehmen aus.

Plan.Net und Serviceplan rücken näher zusammen

Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, ist nicht nur ein gängiger Ratschlag an Werbetreibende, sondern wird von der Serviceplan Gruppe Schweiz auch konsequent selber umgesetzt, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Die Grenzen zwischen klassischer Werbeagentur und Digitalagentur seien nun fliessend, Fachleute von beiden Seiten arbeiten in Zukunft noch enger zusammen. Auch werden Synergien im weltweiten Netzwerk von Serviceplan Group intensiver genutzt, vor allem im digitalen Bereich. «Plan.Net Suisse hat seit einem Jahr die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern ausgebaut, unsere Kunden profitieren damit auch von den vertieften Kompetenzen und Insights der verschiedenen Ländergesellschaften», lässt sich Balz Lendorff zitieren.

Neu werden Teams aus Mitarbeitenden beider Agenturen für den jeweiligen Kundenanspruch zusammengesetzt. Mit der transformierten Agenturstruktur wird der Anspruch verfolgt, die On- und Offline-Kommunikation besser zu orchestrieren und die Leitidee auf allen Kanälen passend umzusetzen. Dazu Pam Hügli: «Wir sind überzeugt, dass es unabdingbar ist, herausragende Kreativität mit digitalen Kenntnissen optimal zu vereinen, nur so kommen die Ideen wirklich zum Fliegen.»

Die engere Zusammenarbeit wurde von Pam Hügli seitens Serviceplan und von Balz Lendorff seitens Plan.Net vorangetrieben, gemeinsam haben sie in den letzten Monaten die neue Struktur entwickelt. (pd/lol)