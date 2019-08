Wirz und Swica stellen in ihrer ersten gemeinsamen Kampagne eine Antwort in den Fokus: «Weil Gesundheit alles ist». «Der Claim ist nicht neu Bisher stand er aber nicht dort, wo er für die meisten Menschen in ihrem Leben steht: im Mittelpunkt. Dies gelingt, weil nun eben die Fragen, die zu dieser Antwort führen, thematisiert werden», wird Caspar Heuss, Executive Creative Director bei Wirz Communications, in einer Medienmitteilung zitiert.





Weitere Spots sind auf der Weitere Spots sind auf der Youtube-Page der Swica zu sehen.



Die Kampagnensujets arbeiten mit den Vorteilen, die Kundinnen und Kunden der Swica geniessen. Diese fliessen in Form unterschiedlicher Fragen ein und bilden zusammen mit der Antwort den Kern der Kampagne. «Warum können Sie uns auch mitten in der Nacht anrufen? Weil Gesundheit alles ist», ist etwa auf einem Sujet zu lesen.







Swica hat sich 2018 für Wirz als Kreativagentur entschieden. «Ihre Kampagnenidee bedeutet eine Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben: die Gesundheit. Ich freue mich ausserordentlich auf die Zusammenarbeit mit dem Wirz-Team», sagte Michael Schneider, Marketingleiter bei Swica, laut Mitteilung. Die aktuelle Kampagne ist das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit.

Kundenzufriedenheit als Mission

Kundenzufriedenheit sei das oberste Ziel von Swica. Die Krankenversicherung orientiere sich in all ihren Aktivitäten an real bestehenden Bedürfnissen von Menschen. Hier reihe sich auch die neue Kampagne ein. Mit dem Kreativkonzept sendet Swica eine extrem starke, relevante und selbstbewusste Botschaft, die sie glaubwürdig einlösen kann. Für alle Fragen hat Swica eine Antwort: «Weil Gesundheit alles ist.»





Um während der für Krankenversicherungen wichtigen Herbstphase eine hohe Sichtbarkeit zu garantieren, bestehe die Kampagne aus unterschiedlichen Werbemitteln. Dazu gehören unter anderem sechs TV-Spots, sieben Plakatsujets, vier Radiospots und eine Vielzahl an digitalen Massnahmen. In Winterthur, dem Firmensitz von Swica, drehe ab sofort sogar ein eigens gestalteter Linienbus seine Runden.

