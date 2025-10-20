Frau Birrer: Neue Werbeagentur für Innerschweizer KMU

Publiziert am 20.10.2025

Birrer verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Werbebranche und war zuvor für Agenturen wie Wirz, Leo Burnett und Thjnk tätig.

Zu ihrer Arbeitsweise schreibt Birrer in einer Medienmitteilung: «Wo andere zum KMU-Patron sagen würden: Wir kommunizieren auf Augenhöhe, sagt Frau Birrer: Wo dröckt de Schue? Und löst das Problem einfach mit guter Werbung.»

Arbeit mit projektspezifisches Teams

Das Leistungsspektrum umfasst Branding, Marktstrategien, Events und Kampagnen. Birrer arbeitet mit einem freien Netzwerk zusammen. Für Projekte stellt sie jeweils projektspezifische Teams zusammen, wie sie auf ihrer Website schreibt.

Zu den realisierten Projekten gehört ein Käsemarkt am Luzerner Seequai. Für ein landwirtschaftliches Kommunikationsprojekt installierte die Agentur eine ferngesteuerte Kuhbürste, die Städter vom Zürcher Sihlcity aus bedienen konnten. Für ein Schuhlabel baute Birrer einen Automaten um, über den Models Ballerinas erwerben konnten.

Zum Kundenkreis zählen unter anderem Ochsner Sport, Manor, Involve, Mathys Transport, Bio Suisse, Suva und die Bergkäserei Seelisberg. (pd/nil)