Publiziert am 14.04.2025

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit den Agenturen Robilant und Hofmarschall konzipiert und vollständig an authentischen Schauplätzen in der Kartause Ittingen gedreht, wo auch der Hopfen für das Bier angebaut wird, heisst es in einer Medienmitteilung.

Inspiriert von den sechseckigen Fenstern der Kartause Ittingen, hebt sich das neue Logo deutlich vom Schweizer Biermarkt ab. Die Formensprache schafft einen klaren visuellen Anker für die Markenkommunikation und unterstreicht die besondere Herkunft des Bieres.

Das Redesign erstreckt sich über das gesamte Markenportfolio, wobei das bisherige Ittinger Amber nun unter dem Namen Ittinger Original mit unveränderter Rezeptur, aber neuem Look erscheint.

Die zentrale Botschaft der Kampagne: Im Einfachen liegt oft das Wertvollste. Ein Feierabendbier mit Freunden, ein stiller Moment im Grünen, ein gemeinsames Abendessen. Um die besondere Atmosphäre des «Ittinger Moments» spürbar zu machen, wurden alle Elemente direkt in der Kartause Ittingen produziert – dort, wo das Bier seinen Ursprung hat. Für Authentizität wurden neben professionellen Models auch Mitarbeitende der Kartause in die Kampagne integriert.

Die Kampagne läuft von Mitte April bis Mitte Juni 2025 und markiert den Sommerstart mit Ittinger. Sie umfasst digitale Videos und Banner, OOH-Plakate und Social-Media-Aktivitäten mit Fokus auf die Deutschschweiz. Für die Konzeption zeichnet sich die Agentur Hofmarschall verantwortlich, während Robilant für Produktion und Design zuständig war. (pd/spo)