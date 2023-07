Fraser: Neuer Standort in Zürich eröffnet

Fünf Jahre nach ihrer Gründung eröffnet die digitale Kreativagentur Fraser aus Berlin per 1. August einen Standort in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Gründe für die Expansion in die Schweiz liegen unter anderem in der Betreuung der Selecta-Gruppe mit Sitz in Cham als Leadagentur in ihren 16 internationalen Märkten. Mit einem weiteren namhaften Kundengewinn in der Schweiz ist der Schritt in die Zürcher Agenturszene nun konsequent.

«Die Schweiz ist Weltmeister in Sachen Innovation. Wir glauben, dass es nun mit dem neuen Kundengewinn, unserem Agenturmodell und Leistungsportfolio der richtige Zeitpunkt ist, diesen Schritt zu wagen», so Benjamin Baumann, CEO von Fraser. «Mit einem starken lokalen Schweizer Team in Zürich werden wir mittel- und langfristig weitere Kunden von uns überzeugen. Zürich ist ein hoch angesehener Agenturstandort mit vielen spannenden Marken. Wir freuen uns auf unsere neue zweite Heimat.»

Für die Führung der Agentur hätten bereits Persönlichkeiten aus der Zürcher Agenturszene verpflichtet werden können. «Wir haben eine/n Manager Director, der/die bereits Erfahrung mit der Führung grosser Schweizer Etats hat, und einen Kreativchef, einen Schweizer mit grosser internationaler Erfahrung, für die Leitung der Agentur gewonnen», schreibt ein Sprecher der Agentur auf Anfrage von persoenlich.com. Beide seien bekannt in der Zürcher Agenturszene. «Aber aus vertragsrechtlichen Gründen können beide das erst in wenigen Wochen kommunizieren», so der Sprecher weiter.

Auch «den sehr namhaften Kunden», den Fraser in der Schweiz gewonnen hat und der Grund dafür ist, weshalb die Agentur nach Zürich kommt, könne noch nicht verraten werden. (pd/yk/cbe)