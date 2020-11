Aktuell versuchen wir alle, einen Klinikbesuch wann immer möglich zu vermeiden, schreibt Jung von Matt in einer Mitteilung. Werbung für das Angebot einer Klinik zu machen, könne also mitunter seltsam anmuten. Doch genau dort setzt der neue Spot für die Hirslanden Klinik Birshof, der von Jung von Matt Play konzipiert und produziert wurde, an: Auch während einer Pandemie gibt es medizinisch notwendige Eingriffe. Und für diese könnten Patientinnen und Patienten mit einem guten Gefühl in die Hirslanden Klinik Birshof kommen.







Im Zentrum des 30-sekündigen Spots, der ab Ende November auf Tele Basel sowie auf den Social-Media-Kanälen von Hirslanden ausgestrahlt wird, steht entsprechend das Vertrauen, das Patientinnen und Patienten der auf orthopädische Eingriffe spezialisierten Klinik bereits seit Jahren entgegenbringen.

Gedreht wurde in einem Wald in der Nähe von Basel und mit einer kleinen Crew. Ein Vorteil von Jung von Matt Play: Das interdisziplinäre Teamsetting erlaubt es, diverse Funktionen auf wenige Leute zu verteilen. So fungierte Michael Kindermann, Managing Director von Jung von Matt PLAY, zum Beispiel als Produzent, Regisseur und Creative Director zugleich. Und ein weiterer Vorteil, wenn man für eine Kundin wie die Hirslanden Klinik Birshof dreht: Alle notwendigen Hygieneartikel wurden gleich von der Klinik selbst zur Verfügung gestellt.







Verantwortlich bei Hirslanden Klinik Birshof: Liliane Frei (Leiterin Marketing und Kommunikation), Beatriz Greuter (Direktorin); verantwortlich bei Jung von Matt Play: Michael Kindermann (MD, Kreation, Executive Producer, Regie), Valérie Grüninger (Produktionsleitung), Atila Ulcay (Kamera), Valentina Buoli (Creative Video Editor), Alessa Fanzoi (Video Creative, Motion Graphics); externe Partner: RoDo Works (Grading), UKO (Tonstudio). (pd/lol)