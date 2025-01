ADC: Neues Jahrbuch erschienen

Publiziert am 20.01.2025

Wer ist die kreativste Agentur des Landes? Das ADC-Jahrbuch gibt darauf eine Antwort. Bereits zum 9. Mal ist es nun in Zusammenarbeit mit dem ADC und «persönlich» erschienen. An der ADC-Hauptversammlung vom 16. Januar würdigte Präsident Thomas Wildberger das Buch als «wertvollen Bestandteil der Branche». Es zeige zwar nur einen kleinen Teil der Werbung, die in der Schweiz jährlich produziert werde, aber den entscheidenden, nämlich denjenigen, den die ADC-Jury als gut erachte.

Auf Migros und Lidl folgt Denner

Früher wurde das ADC-Buch von Migros und später von Lidl finanziert, inzwischen ist Denner der Hauptsponsor. Dies nicht zuletzt wegen des Wechsels von Marketingchef Raphael Werner zum Schweizer Discounter. Wildberger dankte Denner ausdrücklich für dessen finanzielles Engagement. Raphael Werner, der an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, glaubt trotz Künstlicher Intelligenz weiterhin an den Wert von menschlicher Kreativarbeit, nicht zuletzt, weil der «Entscheider, über den Faktor ‹gesunder Menschenverstand› verfüge, um die Ergebnisse letztendlich zum Erfolg zu führen».

Das ADC-Jahrbuch 2024 mit dem Titel «Das non plus ultra» kann zu Geschäftszeiten in der ADC-Galerie in Zürich-Wiedikon bezogen werden. (red)