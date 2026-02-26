ADC: Neun neue Mitglieder aufgenommen

Publiziert am 26.02.2026

Der ADC Switzerland hat neun Kreative in seine Reihen aufgenommen, wie er am Donnertag mitteilte. Im Dezember 2025 wurden Cedric Fuchs (Senior Art Director Publicis Zürich) und Johnny Grubenmann (Creative Director Family) als Jury Members aufgenommen – beide waren zuvor Young Members des Clubs.

Neu als Jury Members dabei sind zudem Pascal Baumann (Creative Director UBS), Flavio Gerber (Gründer Filmgerberei), Mario Moosbrugger (Art Director Ruf Lanz) und Fabian Weber (Film Director, Photographer, Founder & Creative Lead bei POLARWIND). Im Januar 2026 folgte Carlos Leal (Schauspieler, Sänger/Rapper, Fotograf) (persoenlich.com berichtete). Zuletzt stiessen Burghard Drews (freiberuflicher Creative Director/Art Director) und Philipp Klink (Creative Director CH Media Mind) dazu – Letzterer ebenfalls ein ehemaliger Young Member.

Stefanie Huber, ADC-Vizepräsidentin und zuständig für das Ressort Neumitglieder, beobachtet wachsendes Interesse durch den Nachwuchs: «Wie schön und motivierend, dass wir zahlreiche Bewerbungen von Young Members haben, die dem ADC Switzerland schon seit einiger Zeit verbunden sind.»

Die ADC-Aufnahmekommission tagt als nächstes im Frühjahr 2026. Bewerbungen können laufend eingereicht werden. (pd/cbe)