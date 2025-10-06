Publiziert am 06.10.2025

Piccolino ist ein Schweizer Schmelzkäse der Marke Jean-Louis, der mit knusprigen Sticks zum Dippen angeboten wird und primär für Kinder gedacht ist. Das kreative Konzept von Numéro10 spielt mit dem nostalgischen und verspielten Charakter des Produkts, schreibt die Agentur.

Die Kampagne thematisiert, dass auch Eltern dem Snack ihrer Kinder nicht widerstehen können. Die nationale Kampagne wird auf allen digitalen Kanälen ausgespielt. Numéro10 ist eine zweisprachige Agentur mit Sitz in Bern. (pd/spo)