Sir Mary: Nicolas Hostettler verstärkt Geschäftsleitung

Die 2016 gegründete Agentur Sir Mary erweitert per 1. Oktober die Geschäftsleitung um Nicolas Hostettler. In seiner Rolle als Strategy Director habe er den Aufbau der jungen Agentur in den letzten Jahren massgeblich mitgeprägt, heisst es in der Mitteilung.

«Es ist unser Bestreben, Sir Mary als eines der innovativsten Kreativ-Unternehmen zu positionieren. Ich bin überzeugt, dass uns Nico dank seiner interdisziplinären Denkweise, der hohen Affinität für moderne Markenführung und seinem Talent dabei helfen wird, diese Mission zu erfüllen», wird Maurizio Rugghia, Mitgründer und Managing Partner, zitiert.



Nicolas Hostettler stiess kurz nach der Gründung zu Sir Mary und ist seither als Strategy Director tätig. In dieser Funktion zeichnet er für den strategischen Output der Agentur verantwortlich und übernimmt eine Schlüsselrolle in den interdisziplinären Kundenprojekten. Zudem war er federführend beim Aufbau der hauseigenen und stetig wachsenden Content Unit tätig, die heute Branded Content für namhafte Kunden umsetzt. Der studierte Medienwissenschaftler hat seine Laufbahn als Social Media Consultant bei Serranetga begonnen, wo er bis zum Head of Strategy aufstieg. (pd/wid)