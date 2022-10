Im Zuge des Wachstums verstärkt sich Foundry mit Sitz in Zürich, Berlin und New York auch personell, wie die Agentur am Dienstag mitteilte. «Zusammen mit seiner Schweizer Frau, zwei Katzen, einem Schlagzeug, Koffern voller Erfahrung, hochkarätigen Auszeichnungen und neuen Inspirationen ist Nishant John aus Mumbai angereist, um sich Foundry als Creative Director und Tribe Leader anzuschliessen», heisst es in der Mitteilung. Nishant John werde für die kreative Leitung von Foundrys internationalen Kundenpartnern verantwortlich sein. Er übernehme diese Rolle, nachdem er als Creative Director bei FCB Ulka für den Gesamtetat von Tata Motors tätig war.

Foundry-Gründer Sacha Moser und Nishant John. (Bild: zVg)





«Es freut mich sehr, mit Sacha Moser und Foundry auch hier in der höchsten Liga zu spielen», wird Nishant John zitiert. «Die Möglichkeit, mit führenden Marken der Zukunft zu arbeiten, welche eine globale Präsenz und lokale Relevanz haben, finde ich sehr reizvoll. Von unseren Standorten Zürich, Berlin und New York aus arbeiten wir bereits heute weltweit. Für mich ist das ein unheimlich spannender Schritt, denn ich kann meine Erfahrung in asiatischen Märkten spielen lassen und globale Insights mit lokalen Bedürfnissen, Kulturen und Möglichkeiten verbinden. Wir haben mit der Arbeit an mehreren reizvollen Projekten begonnen und bereits auch erste neue Kundenpartner gewonnen, worauf wir sehr stolz sind. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Weltklasse-Arbeiten zu schaffen und dabei auch unseren Spass und unsere Leidenschaft nicht aus den Augen zu verlieren.»

Agenturgründer Sacha Moser ergänzt: «Die sehr diverse Foundry Tribe hat so viele Nationalitäten wie herausragende Talente. Was uns eint, ist ganz eindeutig die Leidenschaft und der Ehrgeiz, die besten Marken aufzubauen. Wir freuen uns sehr, eine so erfolgreiche kreative Persönlichkeit wie Nishant willkommen zu heissen. Zusammen mit seiner Erfahrung, seinen Führungsqualitäten und nicht zuletzt seiner humorvollen und unbeschwerten Art werden wir in der Lage sein, unsere Kundenpartner noch besser zu unterstützen und das Beste auf allen Ebenen voranzutreiben: inspirierende Talente, kreative Qualität, Technologie und nachhaltiges Wachstum.»

John bringt laut Mitteilung über 17 Jahre Erfahrung im Aufbau von einigen der wichtigsten Marken in Indien mit. Seine Arbeit habe dazu beigetragen, dass McCann Mumbai drei Jahre in Folge mit dem Effie «Agency of the Year» ausgezeichnet worden sei. Während seiner Zeit bei FCB habe er dabei geholfen, das Portfolio von Tata Motors über alle Modelle zu erweitern – zuletzt mit der Lancierung der neuen EV-Plattform «Evolve to Electric with Tata Motors». Auch seine Arbeiten für globale Marken wie Intel, Microsoft, Vodafone, Airbnb, Standard Chartered und Nissan gehören «zu seinem beeindruckenden Portfolio», wie es weiter heisst. (pd/cbe)