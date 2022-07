Ruf Lanz: Nun dankt das Klima Barbara oder der Migros

Die von Ruf Lanz konzipierte Kampagne «Das Klima dankt» geniesst laut EWZ-Marktforschung hohe Beliebtheit in der Zürcher Bevölkerung und geht deshalb bereits in die vierte Runde. Diesmal bedankt sich das Klima direkt bei der EWZ-Kundschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Von Andy bis Zoé wurden unzählige echte Namen von Kundinnen und Kunden, die bereits 100 Prozent Naturstrom beziehen, auf Plakate gebracht. Fast 7000 davon sind bereits an einer EWZ-Solaranlage beteiligt.

Auf weiteren Plakaten dankt EWZ auch klimabewussten Geschäftskunden in Zürich; von der Migros über das Dolder Grand bis zu den VBZ, vom Kaufleuten Klub über die ZKB bis zu den ZSC Lions. Denn sie heizen und kühlen bereits mit erneuerbaren Energien, zum Beispiel Seewasser, oder setzen auf umweltfreundliche Ladelösungen. Und es werden immer mehr, die einen wichtigen Beitrag zum Netto-Null Ziel leisten.

Im ÖV laden zudem Tramhänger die Bevölkerung via QR-Code zur Teilnahme am Züri Klima-Quiz ein. So wird die Fahrzeit auf unterhaltsame Art zur Gewinn-Zeit.

Klimapavillon am Werdmühleplatz

Flankierend inszeniert EWZ im Klimapavillon am Werdmühleplatz in Zürich während vier Wochen (vom 19. Juli bis 13. August) Spannendes, Heiteres und Wissenswertes rund ums Thema erneuerbare Energien. Dort befindet sich auch die Klimawall von Ruf Lanz, wo man seinen persönlichen Beitrag zum Klima öffentlich aufhängen kann.

Die Kampagne wird durch Radio Energy begleitet: Radio-Spots, Radio-Klima-Woche, Interview mit Stadtrat Baumer, Instastories, Gamification, Branded Content. An speziellen Ereignistagen berichtet Radio Energy live aus dem Pavillon, zum Beispiel am Samstag, 23. Juli, wenn der Zürcher Reggae-Musiker Dodo ein Live-Konzert auf dem Werdmühleplatz spielt.

Verantwortlich bei EWZ: Katrin Rüesch (Kampagnenleitung), Zoé Neurauter, Leif Grössinger (Projektleiter), Livia Waldesbühl (Events), Hadrien Jean-Richard (Leiter Storytelling), Julia Weber, Fabrice Göldi (Social Media), Thöme Jeiziner (Medienarbeit), Pascal Schaub (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Mario Moosbrugger (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Nadia Amaru, Miro Poffa (Projektleitung), Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction). Externe Partner: Michèle Aschmann, Aschmann Klauser (Bildbearbeitung). (pd/wid)