Rosarot: OBI macht Mut für Gartenprojekte

Publiziert am 17.03.2025

Nach der Übernahme der Migros Do It + Garden-Filialen und der Expansion mit insgesamt drei zusätzlichen Standorten in der Westschweiz und im Tessin, startet OBI nun eine gross angelegte Werbekampagne. Für den Schweizer Markt setzt das Unternehmen auf eine Plakatkampagne, die gemeinsam mit der Zürcher Kreativagentur Rosarot entwickelt wurde.

Die Kampagne fokussiert darauf, die Marke OBI als erste Anlaufstelle für Do-it-yourself- und Gartenprojekte in der Schweiz zu positionieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Plakate werden an hochfrequentierten Standorten in urbanen und ländlichen Regionen platziert, um eine maximale Reichweite und Sichtbarkeit zu gewährleisten.

«Nichts hält uns auf!»

Parallel zur lokalen Plakatkampagne startet OBI eine internationale TV-Kampagne unter dem Motto «Nichts hält uns auf!», die gleichzeitig in neun Ländern ausgestrahlt wird, darunter Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. Damit rufe man dazu auf, neue Projekte mit OBI mutig anzugehen, heisst es.

Die Mediaplanung für die gesamte Schweizer Kampagne, inklusive der Plakatkampagne, sowie Bewegtbild in TV und Digital, übernahm Pilot Suisse. Die Kampagne setzt auf Emotionen, Teamgeist und die Freude am gemeinsamen Schaffen. Der Spot wird musikalisch mit dem Song «Don’t Stop Me Now» von Queen untermalt, die die Energie der Kampagne unterstreichen soll. (pd/awe)