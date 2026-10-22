Thjnk: Ochsner Sport vervielfacht sein Skiteam

Die Agentur Thjnk Zürich hat die Kampagne für Ochsner Sport umgesetzt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Mit Morphing-Effekten spalten sich die drei in mehrere Versionen auf. Diese fahren unterschiedliche Linien und werden erst im Ziel wieder zu einer Figur. Der Claim lautet: «Viele Linien führen ins Ziel. Aber nur eine zum Sieg.» Gedreht wurde laut Agentur mit vier Kameras gleichzeitig in einer weissen Landschaft ohne Orientierungspunkte. Unterlegt ist der Film mit «Fortune plango vulnera» aus Carl Orffs «Carmina Burana». Regie führte Per-Hampus Stålhandske, produziert hat Hillton.
Die Kampagne läuft die ganze Saison rund um die Live-Übertragungen auf den SRG-Sendern sowie online, in den Filialen und auf Social Media.
Ochsner Sport ist seit 2004 Partner von Swiss-Ski und hat das Engagement im Oktober 2025 bis zur Saison 2031/32 verlängert.Thjnk Zürich ist seit 2018 Leadagentur von Ochsner Sport. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Claudio Keist (Teamleiter Content & Social Media); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Daniela Bär (Text), Susanna Fill (Art Direction), Lea Scherz, Julien Le Goff, Xenia Marty (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Romaine Brunner, Andrea Häfliger, Maja Langecker (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Carole Räber (Strategie); externe Partner: Hillton (Produktion), Per-Hampus Stålhandske (Regie), Patrick Pichler (DOP), Yanik Müller (Executive Producer), David Bertschinger Karg (Managing Director), Raya Al Souliman (Post Producer), Alexander Wyssling (Line Producer), R26B (Creative Postproduction), Jean-Baptiste Krauss (VFX Supervisor), Simon Bourne (Color Grading), Nicklas Amin (Editor), Jingle Jungle (Audio Postproduction), Rob Büchel (Sound Design), Sandro Baebler (Photographer), Tim Brühlmann (Creative Consulting Photo), Anja Baebler (Photo Koordination), Randy Looser (Art Department), Michele di Fede (Digital Assistant), Noah Malin (Drone Photo), Linda Sigg (Hair & Make-Up), Sebastian Heeb & Claudio Zingarello (Lighting Assistants), Frederick Iliano (Director / DOP Social), Nicholas Iliano (Photographer Social), Sven Lerjen (2nd DP & AC).