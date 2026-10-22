Thjnk: Ochsner Sport vervielfacht sein Skiteam

Publiziert am 22.10.2026

Die Agentur Thjnk Zürich hat die Kampagne für Ochsner Sport umgesetzt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Mit Morphing-Effekten spalten sich die drei in mehrere Versionen auf. Diese fahren unterschiedliche Linien und werden erst im Ziel wieder zu einer Figur. Der Claim lautet: «Viele Linien führen ins Ziel. Aber nur eine zum Sieg.» Gedreht wurde laut Agentur mit vier Kameras gleichzeitig in einer weissen Landschaft ohne Orientierungspunkte. Unterlegt ist der Film mit «Fortune plango vulnera» aus Carl Orffs «Carmina Burana». Regie führte Per-Hampus Stålhandske, produziert hat Hillton.

Die Kampagne läuft die ganze Saison rund um die Live-Übertragungen auf den SRG-Sendern sowie online, in den Filialen und auf Social Media.

Ochsner Sport ist seit 2004 Partner von Swiss-Ski und hat das Engagement im Oktober 2025 bis zur Saison 2031/32 verlängert.Thjnk Zürich ist seit 2018 Leadagentur von Ochsner Sport. (pd/nil)