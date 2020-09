USP Partner: Ohne Kompromisse unterwegs für «beleaf»

USP Partner hat zur Inszenierung des Produktversprechens eine Live-Marketing-Aktivität konzipiert, die vermittelt: «zero compromises». So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Lentikulardruck des Brandings ermöglichte ein spielerisches Ausgeben der Kampagnenbotschaften «100% delicious», «100% plant based» und der Auflösung «zero compromises», die je nach Position und Winkel des Betrachters dank des Lentikulareffekts einzeln oder alle zusammen angezeigt wurden, um zu verdeutlichen, dass man bei der Wahl von «beleaf» keine Kompromisse eingehen muss.

Mit gleicher Logik funktionierte die eigens für die Aktivität entwickelte Sensorik-Box, mit der freundliche und geschulte Promotoren die Zielgruppe bei Tourstops fragten, was Ihnen wichtiger sei: Geschmack oder pflanzliche Inhaltsstoffe. Je nach Auswahl griff die Zielgruppe in das Loch auf der entsprechenden Seite, in dem sich eine «beleaf»-Jogurtalternative mit den Geschmacksrichtungen Lime, Peach oder Berry verbarg.







Die Auflösung am Schluss zeigte auf humorvolle Art, dass egal wie sich der Konsument entscheidet, die Antwort ist in jedem Fall immer «beleaf», da es mit «beleaf» kein entweder-oder, sondern immer sowohl-als-auch gibt.

Die E-Cargobikes tourten während zehn Tagen durch die sieben grössten Städte der Deutschschweiz und erreichten die urbane Zielgruppe in Fussgängerzonen, öffentlichen Plätzen und an Fluss- und Seeuferpromenaden. Neben der wirkungsvollen Inszenierung über Branding und Aktivierung sorgten gekühlte Samples für ein unmittelbares Produkterlebnis. Knapp 40'000 Trials und ein Vielfaches an kommunikativen Kontakten konnten mit der Live-Marketing-Aktivität erreicht werden.

USP Partner AG zeichnete sich für die Entwicklung des Konzeptes sowie für die gesamte Planung und Umsetzung der Aktivität verantwortlich. (pd/lol)