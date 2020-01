Kosmetikhersteller Olay schickt im ersten Super-Bowl-Werbespot YouTuberin Lilly Singh, Schauspielerin Busy Philipps und Nasa-Astronautin Nicole Stott ins All. Dies berichete das Online-Portal AdAge. Nebenbei läuft eine Twitter-Kampagne, in der für alle, die mit dem Hashtag #MakeSpaceforWomen zwischen dem 15. Januar und dem 3. Februar einen Post macht, einen US-Dollar an «Girls Who Code» gespendet wird.











«Wir sind uns bewusst, dass viele Branchen die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht habend. Deshalb nutzen wir die Super-Bowl-Werbung, um furchtlose Frauen zu zeigen, die in ihren eigenen Branchen Vorreiterinnen sind, um Menschen überall zu inspirieren, sich zu engagieren und die Operation #MakeSpaceForWomen zu unterstützen», sagte Olay Associate Brand Director Eric Rose in einem Statement. (pd/lol)