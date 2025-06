Cannes Lions 25: On geht an der Côte d'Azur leer aus

Publiziert am 17.06.2025

Die Schweizer Hoffnungen bei den 72. Cannes Lions International Festival of Creativity haben einen Dämpfer erhalten: On ist mit der Kampagne «Dream Together» in der Kategorie Film Craft leer ausgegangen. Trotz der Shortlist-Platzierung für die Arbeit, die von On Zürich und Smuggler Los Angeles eingereicht wurde, reichte es nicht für einen Löwen. Aus 1461 globalen Einreichungen hatte es «Dream Together» unter die 142 nominierten Arbeiten geschafft.



Während On ausscheidet, ruhen die Schweizer Hoffnungen nun auf Sir Mary Zürich. Die Agentur steht mit «Steal Marina's Artwork» für das Kunsthaus Zürich in der PR-Kategorie noch im Rennen um einen Löwen.



Die Gewinner der PR-Kategorie werden am Mittwoch bekannt gegeben. Ausserdem erscheint am Mittwoch die letzte Shortlist Sustainable Development Goals. (cbe)



