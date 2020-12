Aquis Date Calibre 400 – so heisst die neue Uhr von Oris, die diesen Herbst auf den Markt gekommen ist. Um die potenzielle Kundschaft darauf aufmerksam zu machen, arbeitet der Schweizer Uhrenhersteller mit Webrepublic zusammen. Die Digitalmarketing-Agentur promotet das Schmuckstück während zwei Monaten über eine internationale Onlinekampagne mit Fokus auf Video-Ads in mehr als 20 Ländern. Ergänzt werden diese durch Anzeigen auf Social Media, Suchmaschinenwerbung oder Display Ads über die Amazon DSP. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

«Wir konnten die langjährige Zusammenarbeit mit Webrepublic in diesem Jahr weiter ausbauen», lässt sich Marc Sutterlüti, Head of Global Marketing bei Oris, zitieren. «Dank ihrer breiten Channel-Erfahrung und neuen, innovativen Ansätzen im digitalen Media-Bereich hat die Kampagne für die Oris Aquis Date Calibre 400 weltweit die gesetzten Ziele übertroffen.»







In den USA setzt Webrepublic zum ersten Mal auch eine Connected-TV-Kampagne über grosse Netzwerke um. Die programmatisch gebuchten Spots auf den Sendern CBS und ESPN sowie dem Netzwerk der National Football League (NFL) sind laut Webrepublic das «optimale» Format: Das Produkt von Oris werde in einem Premium-Umfeld mit grosser Reichweite platziert. Verstärkt werde die Wirkung des Spots durch die besonders hohe Aufmerksamkeitsspanne von Konsumentinnen und Konsumenten beim Fernsehen. Zudem entspreche die Massnahme dem Trend, dass immer mehr Menschen TV-Inhalte online über mit dem Internet verbundene Fernsehgeräte konsumieren.

Tobias Zehnder, Mitgründer und Partner Webrepublic: «Mit der programmatischen Buchung von Connected-TV über grosse Netzwerke ist es uns gelungen, das Produkt von Oris in einem neuen und passenden Umfeld zu bewerben und die relevante Zielgruppe sehr kosteneffizient zu erreichen.» (pd/lol)