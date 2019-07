Werbeclub Ost: Ostschweizer Werber auf eine Karte gepackt

Rund 150 Agenturen, Einzelmitglieder und Unternehmen, die Werbeaufträge vergeben, sind Mitglieder des Werbeclubs Ostschweiz (WCO). In eigener Recherche hat der Club nun über 100 weitere «Kreative» in der Ostschweiz entdeckt und auf der Karte – programmiert von goeast.ch – verortet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Darstellung erhöhe die Sichtbarkeit der auch für die Ostschweiz wichtigen Kommunikationsbranche und signalisiere mit der Web-Adressierung (www.kreative-ostschweiz.ch), dass die Region Ostschweiz insgesamt ein kreativer und zukunftsgerichteter Standort sei.

Während die WCO-Mitglieder direkt mit ihrer Website verlinkt sind, erscheine bei den Nichtmitgliedern ein schwarzer Punkt, der den Ort des jeweiligen Unternehmens zeigt.

Der Werbeclub fordere alle Agenturen, selbstständige sowie freischaffende Kreative auf, zu prüfen, ob sie bereits auf der Karte sind. Weitere Adressen würden für die vollständige Darstellung der Branche aufgenommen. (pd/log)