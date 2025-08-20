Ruf Lanz: ÖV-Fahren wird zum Kinderspiel

Das jüngste VBZ-Motiv von Ruf Lanz thematisiert den vorausschauenden ÖV-Ausbau in Zürich, heisst es in einer Mitteilung. Dieser Teil der Kampagne soll zeigen, dass die Netzentwicklung künftigen Generationen eine einfache Mobilität ermöglicht.
Auch dieses Sujet spielt mit einer visuellen Analogie. Die Werbemittel werden auf Plakaten in VBZ-Fahrzeugen, in ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten und in den sozialen Medien geschaltet. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei den VBZ: Elina Fleischmann (Co-Leiterin Unternehmenskommunikation a.i.), Ilaria Seraina Dousse (Junior-Projektleiterin); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Claudine Bernet (Beratung), Sherif Ademi (DTP); externe Partner: RTK Medientechnik (Lithographie & Lektorat).