Serviceplan: Ungebetener Gast stört den Winterspass

Publiziert am 11.11.2026

Die Kampagne zeigt die Grippe als Eindringling, der gemeinsame Wintermomente unterbricht: beim Skifahren, an Festen mit Familie und Freunden oder am Kaminfeuer. Dagegen stellt sie die rechtzeitige Impfung. Die Kampagne läuft digital, in Print und DOOH sowie mit verschiedenen Massnahmen in den Apotheken. Im Radio ist sie ebenfalls zu hören:

Benu betreibt ein Apothekennetz in der ganzen Schweiz. Auftraggeberin ist Phoenix Pharma Switzerland. Serviceplan hatte den Etat in einem Pitch gewonnen und für die Kette bereits eine erste Kampagne umgesetzt.

In den Benu-Apotheken kann man sich seit dem 1. Oktober gegen Grippe impfen lassen. Die Nachfrage sei gross, heisst es in der Mitteilung. (pd/cbe)