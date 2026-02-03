Normal: Paradigmenwechsel sichtbar gemacht

Publiziert am 03.02.2026

Unter dem Motto «Studiere Umdenken» wirbt die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften für nachhaltiges Bauen, schreibt die Agentur Normal in einer Mitteilung. Der Studiengang setzt auf zirkuläre Konstruktionsweisen, lokale und nachwachsende Baustoffe, erneuerbare Energiequellen sowie digitale Werkzeuge und integrale Planung – als Antwort auf Klimawandel und Ressourcenknappheit.

Die Kampagne kombiniert Bilder mit Worten, die den Paradigmenwechsel im Bauwesen plakativ inszenieren. Seit Ende Januar ist die Kampagne auf Plakaten (OOH und DOOH) sowie auf Social Media zu sehen. Ergänzend hat Normal eine Landingpage entwickelt, die Interessierten einen vertieften Einblick in den Studiengang ermöglicht. (pd/spo)