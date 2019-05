Karling: Patrick Suter wird Creative Director Text

Nach mehreren Neugeschäftsgewinnen baut die Agentur Karling aus. Patrick Suter wird Creative Director Text und Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Suter ist seit 1997 Texter/Konzepter und seit 2008 Creative Director. Er hat in verschiedenen renommierten Agenturen gearbeitet, darunter acht Jahre bei Leo Burnett Zürich und zuletzt vier Jahre bei Publicis Schweiz. Zu seinen Kunden zählten Swiss Air Lines, Die Post, Suva, Migros Do It + Garden, «WoZ» und PET-Recycling. Suter ist seit 13 Jahren Mitglied des Art Directors Club Schweiz. Er hat laut Mitteilung über 150 nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen. Darunter zwei Evergreens und zwei Gold-Awards beim ADC Schweiz. Suter ist neu eil der Dreier-Geschäftsleitung, zusammen mit den Gründern Daniel Serrano und Rolf Helfenstein.

Die erfahrene Beraterin Verena Fetzer verstärkt die Kundenbetreuung und Projektleitung der Agentur, wie es weiter heisst. Fetzer hat bereits vor wenigen Wochen bei Karling gestartet. Sie war ursprünglich gelernte Fotografin und kam so in die Werbung. Nach einer weiteren Station als Mediengestalterin fand sie ihre Berufung als Projektleiterin und Beraterin. Zuletzt war sie neun Jahre bei der Full-Service-Agentur Sabath Media als Key-Account-Managerin und Mitglied des strategischen Managements. Fetzer hat einen Bachelor of Arts in Business Administration. (pd/cbe)