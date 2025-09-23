Publiziert am 23.09.2025

Die von der Agentur Family entwickelte Kampagne spielt mit einem absurden Szenario. In einer Welt ohne jeglichen «Bullshit» entstehe eine Kettenreaktion von Langeweile über unüberlegte Handlungen bis hin zu echten Problemen, so die zentrale Botschaft. Das Fazit: Ein wenig «Bullshit» gehöre zum Leben – ausser bei Peak Punk-Riegeln, die mit dem Slogan «No Bullshit inside» werben.

Herzstück der Kampagne sind zwei Online-Videos, die das Gedankenexperiment humorvoll inszenieren. Ergänzt wird die Aktion durch Digital-out-of-Home-Werbung (DOOH), Display- und Social-Media-Anzeigen.

Besonders auffällig sind die Out-of-Home-Sujets, die bewusst mit überladenen Geschichten arbeiten. Diese werden gezielt an Standorten platziert, wo Passanten genügend Zeit haben, die komplexen Bildwelten zu erfassen – etwa an Bahnhöfen oder Wartebereichen.

Die Kampagne folgt dem typischen Peak-Punk-Stil, der auf übertriebene Darstellungen setzt, um die Botschaft zu vermitteln. (pd/nil)