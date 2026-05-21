Publiziert am 21.05.2026

Viele Menschen sehen sich mit Veränderungen in ihrer Erwerbsbiografie konfrontiert – sei es durch berufliche Neuorientierung, Teilzeitarbeit oder einen späteren Renteneintritt. Gleichzeitig prägt der Megatrend Longevity die Gesellschaft: Menschen werden älter, bleiben länger aktiv und gestalten ihr Leben zunehmend individuell. Vorsorge gilt dabei oft als komplex und schwer zugänglich, wie es in einer Mitteilung heisst.

PensExpert setzt mit der Kampagne «Geht das auf?» von DS Studio einen anderen Fokus. Statt Vorsorge abstrakt über Produkte oder Finanzmodelle zu erklären, stellt sie konkrete Lebenssituationen und Zukunftsfragen ins Zentrum. Die Kampagne porträtiert langjährige Kundinnen und Kunden von PensExpert, die auf Out-of-Home- und digitalen Werbeflächen präsent sind.



In ergänzenden Content-Formaten erzählen Kundinnen und Kunden von ihren Lebensentscheidungen, Zukunftswünschen und davon, wie PensExpert sie dabei begleitet.



Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur DS Studio. An der Umsetzung beteiligt waren die Digital-Marketing-Agentur Flin und die Produktion 23bis. Foto und Video verantwortete Olivia Schenker. Bei PensExpert zeichnen Natalie Jäggi und Corinne Galliker, Co-Leiterinnen Marketing und Kommunikation, verantwortlich.

PensExpert wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen Sitz in Luzern und verwaltet mit rund 100 Mitarbeitenden an sieben Standorten 12 Milliarden Franken für über 17'600 Versicherte. Zudem berät es 2500 Firmen in der Ausgestaltung ihrer Vorsorge. (pd/cbe)