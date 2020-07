«Rien ne va plus» – das war in den vergangenen Wochen vielerorts die Corona-bedingte Losung. Auch das Grand Casino Bern war während des Lockdowns stillgelegt. Die Verantwortlichen haben diese herausfordernde Zeit genutzt, um das Grand Casino Bern neu zu positionieren. Dabei wird weiterhin ein Hauptaugenmerk auf die spielende Klientel gerichtet, neu soll aber auch das Ausgehpublikum verstärkt Gefallen finden an der exzellenten Gastronomie und den speziellen Events. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.





In einem Pitch hat Republica zusammen mit der Eventagentur Evenjo mit einer bewusst überspitzten Idee überzeugt. Dabei wird das Grand Casino Bern auf gleichermassen surreale und aufsehenerregende Weise als einzigartiger Eventtempel inszeniert. «Wir haben die bestehenden Elemente neu zusammengewürfelt», lässt sich Republica-Art-Director und Branding-Spezialist Thomas Mischler in der Mitteilung zitieren. «Es war ein Stufenprozess über diverse Etappen – Logo, neue Gestaltung, Bildwelten und grafische Elemente inklusive neuem Claim.»

Das Resultat sticht ins Auge: «Das Branding kommt nun verspielter, glamouröser und leichter daher – allesamt Attribute, die das Grand Casino in Bern auszeichnen und repräsentieren. Die Gäste sollen beim Eintreffen in das das Grand Casino sofort in die Casinowelt eintauchen können, darum wurde spezielles Augenmerk auf die Neugestaltung des Eingangsbereich gelegt», so Mischler.







Nach dem Pitchgewinn hat Republica direkt einen Gang höher geschaltet und für die Wiedereröffnung am 6. Juni diverse Massnahmen umgesetzt. Dazu gehörten eine Eröffnungskampagne, Beschilderungen, Beschriftungen, Visualisierungen und Signaletik des Eingangsbereichs, Massnahmen für die Web- und Social-Media-Kanäle inklusive Audio und Video sowie Newsletter, Broschüren und Publireportagen. «Republica hat damit innert kürzester Zeit den Brand Impact des Grand Casino Bern verändert und so ausgestaltet, dass das Branding auf allen Ebenen funktioniert und der Anspruch auf die führende Positionierung im Bereich Event- und Veranstaltungsort vollumfänglich gegeben ist», sagt Mischler weiter.

Ab Juli wird Republica in einem zweiten Schritt zahlreiche weitere Massnahmen realisieren, darunter eine Al-Capone-Kampagne, welche auf das Gastronomieangebot im Grand Casino Bern einzahlt. Im August wird ein rundum erneuerter Webauftritt lanciert.

Verantwortlich bei Grand Casino Bern: Ludwig Nehls, Fabienne Brügger. (pd/lol)