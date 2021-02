Studio Thom Pfister: Pitch für Swiss Foundations gewonnen

Der Verband der Schweizer Förderstiftungen war auf der Suche nach einer Agentur, die ihn bei der Konzeption und der Gestaltung des 20-Jahr-Jubiläumssignets und der Key-Visuals für das Schweizer Stiftungssymposium unterstützt.

Das diesjährige Symposium findet am 1. und 2. Juni 2021 unter dem Motto «Tous Ensemble» in hybrider Form statt. Am Pitch dabei waren drei weitere Studios, wobei Studio Thom Pfister mit dem Konzept in punkto Format- und Umsetzungsstrategie des Designsystems überzeugen konnte, wie die Agentur mitteilt.





Die Sujets in neuen Formen, Farben und Schriftkombinationen werden digital auf diversen sozialen Plattformen sowie in Print-Medien zu sehen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen Animationen und fotografische Umsetzungen.

Verantwortliche Agentur: Studio Thom Pfister; verantwortlich bei SwissFoundations; Katharina Guggi, Kommunikation und Digitale Strategie/Jasmin Guggisberg, Junior Project Manager. (pd/lom)