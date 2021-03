Streuplan: Plädoyer für Vielfalt und Genuss

Die Glacemarke Magnum hat zum Launch der neuen Variante «Double Gold Gold Caramel Billionaire» Anfang März die Kampagne «Genuss ist vielschichtig» gestartet. Dabei wird sie unterstützt von der Schweizer R&B-Sängerin Naomi Lareine. Der eigens dafür komponierte neue Song «Limitless» der Musikproduzenten Sodirt, Gabiga, King Ketelby James und Mykel Costa und das begleitende Musikvideo, welches von Hillton, Slaughterhouse und Jingle Jungle produziert wurde, ruft dazu auf, sich selbst treu zu sein, furchtlos die eigene Persönlichkeit auszuleben und Vielfalt zu feiern.

Die Kampagne thematisiert die vielen Facetten, die Genuss hat und dass es Jedem möglich sein sollte, dem nachzugehen, was sie oder ihn glücklich macht und geniessen lässt. Deshalb stellt die Marke gemeinsam mit Naomi Lareine Individualität in den Mittelpunkt und ermutigt dazu, Genuss frei auszuleben. «Denn dieser macht das Leben lebenswert – ein Tag ohne Genuss ist ein verlorener Tag, so das Markencredo», heisst es in einer Mitteilung.

Naomi Lareine vertrete den Standpunkt, dass Kreativität keine Grenzen gesetzt werden sollte. Als ehemalige U19-Fussballnationalspielerin, die sich für ein Leben als Musikerin entschied, wisse sie aus eigener Erfahrung, wie wichtig es sei, sich über gesellschaftliche Erwartungen hinwegzusetzen. Auch um andere zu ermutigen, nutzt sie ihre Stimme, um sich und ihre Überzeugungen auszudrücken.

Gemeinsam mit Naomi Lareine will Magnum Menschen dazu aufrufen, mutig zu sein, zu sich selbst zu stehen und wahren Genuss zu leben. «Auch wenn gerade Einschränkungen das Leben vieler Menschen bestimmen, sollten sie versuchen, sich kleine Glücks- und Genussmomente zu gönnen, um nicht nur zu existieren, sondern wirklich zu leben», wird Lareine zitiert. «Ich habe mich und mein Umfeld immer dazu angespornt, das zu tun, was wirklich glücklich macht. Ohne Angst vor Verurteilung oder Kritik durch andere. Ich freue mich, mit Magnum zum Thema ‹Genuss ist vielschichtig› zusammenzuarbeiten und hoffe, Menschen zu inspirieren, selbstbewusst zu ihrer Individualität zu stehen und ihre Facetten zu zeigen.»

Begleitet wird die #GenussIstVielschichtig-Kampagne durch Online-Massnahmen sowie PR-Aktivitäten.

Kreativ- und Leadagentur: Streuplan; Mediaagentur: Mindshare; Influencer-Agentur: Reachbird; Verantwortliche Musikvideo: Ketelby James, STRG.studio (Creative Director), STRG.studio, Starter Gang (Management), Sodirt, Gabiga, King Ketelby James, Mykel Costa (Musikproduzenten), Hillton, Slaughterhouse, Jingle Jungle (Produktion Video), Edition Starter Gang mit Mojo 3 (Verlag). (pd/cbe)