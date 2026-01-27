Aussenwerbung: Plakate werben für Plakatwerbung

Publiziert am 27.01.2026

Der Verband der führenden Kommunikationsagenturen Leading Swiss Agencies (LSA) und die Gruppe Pro Plakat, die gegen geplante Aussenwerbungseinschränkungen kämpft, lancieren eine gemeinsame Kampagne. Diese soll auf den Nutzen von Plakatwerbung aufmerksam machen. Die Sujets sind in der Folge eines Aufrufs unter den Mitgliedern des LSA entstanden, wie der LSA und Pro Plakat mitteilen. Insgesamt haben 17 Agenturen teilgenommen, darunter Wirz, Thjnk, In Flagranti oder Neu. Sie haben 51 Sujets kreiert.

Mehr Geld für Tech-Plattformen, weniger Demokratie und Information, weniger Geld für die Städte, Jobverluste: Die Kampagne zeigt auf, welche Folgen Einschränkungen oder Verbote von Plakatwerbung hätten.

Laut LSA und Pro Plakat arbeiten in der Kreativ- und Druckbranche rund um Plakatwerbung etwa 15'000 Menschen in Bern und Zürich. Die damit verbundene Wertschöpfung sichere weitere 17'000 Arbeitsplätze in der Schweiz.

Die Kampagne ist bereits gestartet und läuft auf rund 500 Plakatstellen in Bern und Zürich, wie Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer bei Goldbach Neo, in einem Interview mit persoenlich.com sagt.

LSA-Geschäftsführerin Audrey Arnold warnt vor den Konsequenzen möglicher Werbeverbote: «Dadurch stehen zahlreiche Arbeitsplätze in der ganzen Schweiz auf dem Spiel.» Die Kampagne solle auf den volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert der Kreativwirtschaft aufmerksam machen.

Michelle Sameli von Pro Plakat bezeichnet die Kampagne als «Schaufenster für die Möglichkeiten des Plakats» und als «Manifest für die Vielfalt». Die gesamten Sujets sind hier zu sehen. (pd/spo)