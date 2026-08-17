Publiziert am 17.08.2026

In der neusten Plakatserie liegen sich ähnelnde Produkte dicht gestapelt oder aufgereiht nebeneinander – etwa Hantelstangen, Sonnenschirme, Lippenstifte oder Schwimmbrillen. Erst auf den zweiten Blick werden die Unterschiede in Form, Farbe oder Material sichtbar. Damit knüpft Galaxus an frühere Kampagnen an, die jeweils die Vielfalt innerhalb einzelner Produkttypen inszenierten (persoenlich.com berichtete).

«Für viele mag es absurd wirken, dass wir 275 fast identisch aussehende Hantelstangen oder mehr als dreieinhalbtausend Lippenstifte im Sortiment haben», lässt sich Sarina Pruschy, Graphic Designerin bei Digitec Galaxus, in der Mitteilung zitieren. «Aber für einige wenige sind die kleinen Unterschiede erkennbar – und spielen die entscheidende Rolle beim Kaufentscheid.»

Die Kampagne umfasst nach Unternehmensangaben 33 Sujets und ist seit dem 17. August in der Deutsch- und Westschweiz auf Plakaten, E-Boards und Hängekartons, in Form von Bannern, Social-Media-Ads sowie als Online-Bewegtbild zu sehen.