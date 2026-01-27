Family: Plakate zeigen Risiken von Patientendaten

Publiziert am 27.01.2026

Die Kampagne läuft ab Mittwoch an ausgewählten OOH- und DOOH-Standorten in der Deutschschweiz. Die Plakate nutzen eine visuelle Idee, um auf Risiken im Umgang mit Gesundheitsdaten hinzuweisen. Patientendaten zählen zu den sensibelsten Informationen im Gesundheitswesen, deren Schutz im digitalen Zeitalter mit wachsender Datenmenge anspruchsvoller wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die genossenschaftlich organisierte KPT positioniert sich mit der Kampagne als Anbieterin mit transparenter Datenschutzpolitik. Die Krankenkasse setzt auf eine strikt umgesetzte Datenschutzpraxis und stellt ihre Versicherten ins Zentrum. Die Kampagne verbindet die Sensibilisierung für ein gesellschaftlich aktuelles Thema mit der Darstellung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Daten als Qualitätsmerkmal von Schweizer Krankenkassen. (pd/cbe)