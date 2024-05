Jung von Matt Limmat

Gemeinsam Gutes tun

Gemeinsam Gutes tun

Auch dieses Jahr führt Coop den Tag der guten Tat durch und inspiriert so zum individuellen Engagement.

Auch dieses Jahr führt Coop am 25. Mai den Tag der guten Tat durch und inspiriert so die ganze Schweiz zum individuellen Engagement. In Zusammenarbeit mit Jung von Matt Limmat wird die Aktion von einer Kampagne begleitet.