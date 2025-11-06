Gestalten: Pointierte Worte für offene Gespräche

Mit Headlines statt Predigten setzt die Kampagne auf klare, einladende Sprache. Sie thematisiert verschiedene Aspekte des Alkoholkonsums und fordert auf, das eigene Verhalten oder das von Angehörigen kritisch zu hinterfragen – ohne Vorwürfe. Im Zentrum steht das Gespräch über einen möglicherweise problematischen Konsum, nicht die Verurteilung.
Das Blaue Kreuz bietet danach Lösungen an: Je nach Situation unterstützt eine Suchtberatung beim Erreichen individueller Ziele – entweder Abstinenz oder kontrolliertes Trinken, wie es in einer Mitteilung heisst.
Ab Herbst 2025 rollen mehrere Blaukreuz-Mitgliedsorganisationen die Kampagne in ihren Kantonen aus. Zu sehen sind Plakate im öffentlichen Verkehr und auf Strassen, Social-Media-Inhalte, Banner, Inserate und Kinowerbung. (pd/cbe)