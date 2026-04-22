Pam: Polestar stichelt gegen Stadtpolitik

Publiziert am 22.04.2026

Das von der Agentur Pam Advertising kreierte Sujet zeigt den neuen Polestar 5 und den Schriftzug «Noch nicht verboten in Zürich» – eine humoristische Spitze gegen die als verbotfreudig wahrgenommene Stadtpolitik gegenüber dem Individualverkehr.

Das Plakat hängt seit knapp einem Monat prominent neben dem Stadthaus – ein Standort, der die politische Botschaft zusätzlich unterstreicht. Polestar spielt damit bewusst auf das angespannte Verhältnis zwischen Automobilität und Stadtpolitik in Zürich an.

«Polestar nutzt aktuelle Ereignisse mit Humor in der Kommunikation. Mit Pam haben wir eine Agentur, die dies intelligent und pointiert konzipiert», sagt Nadine Romero, Head of Marketing bei Polestar Schweiz. Mehrere Medien haben über das Megaposter berichtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Marke politische Stimmungslagen werblich aufgreift: Bereits mit einem Cover-Inserat in der Weltwoche hatte sich Polestar als stilvolle Alternative zu Tesla positioniert (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)