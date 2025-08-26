Publiziert am 26.08.2025

Der neu eröffnete Konzert- und Kongresssaal Noda WKB in Sitten lanciert mit dem Eröffnungskonzert vom 26. August sein neues Markenbild. Das Studio Geissbühler wurde mit der Konzeption für den Markenauftrittes beauftragt.

Mit der Eröffnung erhalte das Wallis erstmalig einen musikalischen Schmuckkasten, einen Ort des Klanges, des Austausches und der Begegnung, der höchsten künstlerischen Ansprüchen genügt, heisst es in einer Medienmitteilung.























Wie Studio Geissbühler schreibt, transportiert der Markenauftritt die emotionale Kraft der Musik und erschafft mit einer grosszügig inszenierten abstrahierten Formensprache und starken Signalfarben ein einzigartiges Bild. Pralle Formen und Farben stehen für grosse Gefühle und vermitteln wie ein belebender Atem und Geist das musikalische Programm. Grosszügig, markant und positiv. Bekannte Motive werden verbal als Keyword und visuell zitiert – Wagners Hut, Mozarts Perücke oder italienische Gelati, stellvertretend für das Lebensgefühl der italienischen Oper.



