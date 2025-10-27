Das Kampagnenmotiv basiert auf dem Thema der Reue. Der Filmspot zeigt durch Rückblenden die Spannung zwischen dem früheren Leben einer Person und deren heutiger Realität. Die Kampagne verweist auf Hilfsangebote unter disno.ch, wie die Werbeagentur in einer Medienmitteilung schreibt.
Für die Umsetzung arbeitete Franz&René mit Regisseur Andrew Lang und dem Produktionsstudio Pumpkin Film zusammen. Die Kampagne umfasst verschiedene Videoformate zwischen 13 und 35 Sekunden sowie eine Langversion von zweieinhalb Minuten. Zusätzlich wurden drei Plakatsujets entwickelt.
Credits
Verantwortlich bei Action Innocence: Tiziana Bellucci (Direktorin), Catherine Brand (Leitung Programme & Projekte); verantwortlich bei Dis No: Hakim Gonthier (Direktor), Naomi Setiawan (Kriminologin); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Client Direction & Digital), Eric Kohler (Art Direction), Tobias Bühlmann (Text & Konzept), Yannic Sommer (Motion & Graphic Design); Produktion & Media Producer: Christopher Novak (Pumpkin Film), Regie: Andrew Lang, Sound: JingleJungle, Media: Mediatonic.