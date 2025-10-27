Publiziert am 27.10.2025

Das Kampagnenmotiv basiert auf dem Thema der Reue. Der Filmspot zeigt durch Rückblenden die Spannung zwischen dem früheren Leben einer Person und deren heutiger Realität. Die Kampagne verweist auf Hilfsangebote unter disno.ch, wie die Werbeagentur in einer Medienmitteilung schreibt.



Für die Umsetzung arbeitete Franz&René mit Regisseur Andrew Lang und dem Produktionsstudio Pumpkin Film zusammen. Die Kampagne umfasst verschiedene Videoformate zwischen 13 und 35 Sekunden sowie eine Langversion von zweieinhalb Minuten. Zusätzlich wurden drei Plakatsujets entwickelt.









Die Kampagne startet am 27. Oktober 2025 in der Westschweiz. (pd/nil)