Publiziert am 25.06.2026

Aldi Suisse lanciert eine neue Imagekampagne rund um den Claim «Wie macht Aldi das nur?». Die Motive zeigen Personen in einer Grübel-Pose und kommunizieren je einen Kernaspekt der Discounter-Strategie: dauerhafte Tiefstpreise, günstiges Bio-Sortiment sowie über 700 Preissenkungen seit Anfang Jahr. Flankiert werden die Motive stets vom gleichen Drei-Punkte-Versprechen: keine App, keine Punkte, kein Chichi.

Claim und Sujets sind dabei nicht neu: Beides hatte die Zürcher Agentur Inhalt und Form bereits 2021 für eine Arbeitgeber-Kampagne entwickelt. Damals hatte die Mechanik, Personen in Konkurrenten-Uniformen zu zeigen, zu kritischen Reaktionen geführt (persoenlich.com berichtete).

Die aktuelle Kampagne sei eine Eigenkreation, teilt die Medienstelle von Aldi Suisse auf Anfrage mit. (pd/cbe)