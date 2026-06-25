25.06.2026

Aldi Suisse

Preiskampagne mit recycelten Sujets

Der Schweizer Discounter lanciert eine neue Kampagne – und greift dabei auf Claim und Sujets zurück, die bereits 2021 im Einsatz waren.
Publiziert am 25.06.2026

Aldi Suisse lanciert eine neue Imagekampagne rund um den Claim «Wie macht Aldi das nur?». Die Motive zeigen Personen in einer Grübel-Pose und kommunizieren je einen Kernaspekt der Discounter-Strategie: dauerhafte Tiefstpreise, günstiges Bio-Sortiment sowie über 700 Preissenkungen seit Anfang Jahr. Flankiert werden die Motive stets vom gleichen Drei-Punkte-Versprechen: keine App, keine Punkte, kein Chichi.



Claim und Sujets sind dabei nicht neu: Beides hatte die Zürcher Agentur Inhalt und Form bereits 2021 für eine Arbeitgeber-Kampagne entwickelt. Damals hatte die Mechanik, Personen in Konkurrenten-Uniformen zu zeigen, zu kritischen Reaktionen geführt (persoenlich.com berichtete).

Die aktuelle Kampagne sei eine Eigenkreation, teilt die Medienstelle von Aldi Suisse auf Anfrage mit. (pd/cbe)


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