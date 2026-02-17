Publiziert am 17.02.2026

Vom 5. bis 29. März 2026 findet das Migros-Kulturprozent Tanzfestival Steps statt. Während rund vier Wochen bringen Compagnien aus dem In- und Ausland zeitgenössischen Tanz auf die Bühnen im ganzen Land – von grossen Stadttheatern über alternative Kulturhäuser bis zu regionalen Mehrzweckhallen.

Die Kommunikationskampagne setzt auf eine «prismatische Bildwelt», schreibt die dafür verantwortliche Agentur Pop. Damit werde der zeitgenössische Tanz in seine Facetten aufgefächert. Realisiert wurden sie in enger Zusammenarbeit mit der renommierten Schweizer Fotografin Brigitte Fässler, unter der Movement Direction von Ihsan Rustem und Marine Besnard.

Die Kampagne läuft ab sofort national auf Plakaten, DOOH, in Anzeigen, Display-Bannern und Social Media sowie in Migros-Filialen, auf Merchandise und an den 38 Spielstätten. (pd/nil)