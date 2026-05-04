Publiziert am 04.05.2026

Unter Private Banking versteht die Basler Kantonalbank (BKB) eine langfristige Beziehung, die über die reine Geldanlage hinausgeht. Soeben hat sie dafür vom Wirtschaftsmagazin Bilanz die Gütesiegel «Ausgezeichnet» und «Langjährige Qualitätsleaderin» erhalten.

Um ihre Kompetenzen nach aussen zu tragen, lanciert die BKB eine eigenständige Kampagne für das Private Banking. Den Zuschlag dafür erhielt die Kreativagentur Ruf Lanz. Dazu Mathias von Wartburg, Leiter Marketing bei der BKB: «Ruf Lanz überraschte uns mit breit diversifizierten Konzepten. Schliesslich fiel unsere Wahl auf die Kampagne mit den wichtigsten Arbeitsinstrumenten unserer Private Bankerinnen und -Banker.»



















Dabei handelt es sich nicht etwa um abstrakte Tools zur Datenanalyse oder Finanzmodellierung, sondern um menschliche Sinnesorgane.



Am Anfang jeder Kundenbeziehung ist das Ohr das wichtigste Arbeitsinstrument, denn ganzheitliche Beratung beginnt mit Zuhören. Vertiefende Sujets sind dem strategischen Weitblick, dem Riecher für erfolgreiche Anlagen, der Denkerstirn für kluge Analysen oder dem Fingerspitzengefühl für die Nachlassplanung gewidmet.



Raffael Kouril, Leiter Branding und Sponsoring bei der BKB, ergänzt: «Im Private Banking macht die persönliche Beraterin oder der persönliche Berater den Unterschied. Deshalb standen unsere Topleute nicht nur hinter der Kampagne, sondern auch persönlich vor der Kamera.»



Die Kampagne ist ab 4. Mai im Grossraum Basel und in der Sonntagspresse zu sehen: u. a. auf Plakaten und Megapostern, ePanels, Anzeigen, digitalen Screens auf den BKB Bankomaten und -Panels sowie Online-Bannern. (pd/red) Dabei handelt es sich nicht etwa um abstrakte Tools zur Datenanalyse oder Finanzmodellierung, sondern um menschliche Sinnesorgane.Am Anfang jeder Kundenbeziehung ist das Ohr das wichtigste Arbeitsinstrument, denn ganzheitliche Beratung beginnt mit Zuhören. Vertiefende Sujets sind dem strategischen Weitblick, dem Riecher für erfolgreiche Anlagen, der Denkerstirn für kluge Analysen oder dem Fingerspitzengefühl für die Nachlassplanung gewidmet.Raffael Kouril, Leiter Branding und Sponsoring bei der BKB, ergänzt: «Im Private Banking macht die persönliche Beraterin oder der persönliche Berater den Unterschied. Deshalb standen unsere Topleute nicht nur hinter der Kampagne, sondern auch persönlich vor der Kamera.»Die Kampagne ist ab 4. Mai im Grossraum Basel und in der Sonntagspresse zu sehen: u. a. auf Plakaten und Megapostern, ePanels, Anzeigen, digitalen Screens auf den BKB Bankomaten und -Panels sowie Online-Bannern. (pd/red)