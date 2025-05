Yellow: Pro Senectute setzt auf Selbstbestimmung

Publiziert am 06.05.2025

Pro Senectute Kanton Zürich bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge, Begegnung, Administration und Betreuung an. Rund 300 Mitarbeitende und 2‘800 freiwillig Engagierte stellen dieses Angebot im Kanton Zürich sicher.

Die Schweizer Bevölkerung wird immer älter, und damit steigt auch der Bedarf an punktueller Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Die Stiftung reagiert auf diese Entwicklung mit einer Kampagne, die auf die vielfältigen Möglichkeiten des freiwilligen Engagements aufmerksam machen soll, heisst es in einer Mitteilung. Die Verantwortlichen der Organisation wandten sich an die strategische Kreativagentur Yellow. Ihr Auftrag: Personen von vierzig bis sechzig Jahren und darüber zu einem Engagement zu motivieren.

Auf der Grundlage von Studien sowie den Erfahrungen von Pro Senectute Kanton Zürich erkannte die Agentur, dass für die Zielgruppe Selbstbestimmung das oberste Ziel im eigenen Alter darstellt. Daraus entwickelte Yellow den Leitgedanken und rückte die vielseitigen Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement in den Vordergrund. Die Sujets zeigen Seniorinnen und Senioren, die konkrete Aufgaben formulieren, bei denen sie Unterstützung benötigen. Die Porträts vermitteln Respekt und Augenhöhe statt Hilfsbedürftigkeit.

So sensibilisiert die Kampagne für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und belegt potenziellen Freiwilligen, wie unterschiedlich das Engagement sein kann. Die crossmediale Freiwilligenkampagne ist in lokalen Zeitungen und online über Geotargeting im Raum Zürich zu sehen. Die Mediaplanung und -umsetzung erfolgte durch die MYTY-Partneragentur Sir Mary. (pd/awe)