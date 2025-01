Studio Thom Pfister: Projektgeschäfte global erleben

Publiziert am 17.01.2025

Unter dem Claim «Together, we create solutions for commercial projects» dokumentiert der Film die Zusammenarbeit bei Hager – von der Planung bis zur Realisierung. Die internationale Social-Media-Kampagne startet im Frühjahr 2025, wie es in einer Mitteilung heisst.

Martin Soder, Vice President MDS & Project Business: «Seit vielen Jahren sind wir der zuverlässige Partner im Gewerbe- und Zweckbau sowie im Infrastrukturbereich. Als modernes, international tätiges Familienunternehmen entwickeln wir Lösungen, die höchsten Standards entsprechen und echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Studio Thom Pfister hat es meisterhaft verstanden, unsere Kernthemen zu vereinen und mit kreativer Klarheit zum Leben zu erwecken. Die Kampagne zeigt ihre Wirkung im internationalen Umfeld.»

Hager entwickelt Lösungen für Gewerbe- und Wohngebäude. Das Unternehmen bietet Energieverteilung für die Bereiche Energiewende, -management und -verteilung. Der Fokus liegt auf neuen Produkten für diese Wachstumsbereiche. (pd/cbe)