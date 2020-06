Swisscontent: Ralph Halder wird Creative Director

Im ersten Quartal 2020 ist Ralph Halder als Leiter des Bereichs Creative Communications zur Agentur Swisscontent gestossen. «Mit seinem fundierten strategischen Verständnis, welches er in kreatives Storytelling übersetzt, ergänzt Ralph Haler unser Team perfekt. Er leistet er einen wesentlichen Beitrag dazu, die Kommunikations-und Marketingziele unserer Kunden zu erreichen», wird Daniel Kaczynski, CEO und Verwaltungsratspräsident von Swisscontent, in einer Mitteilung zitiert.

Der Markenspezialist blicke auf langjährige Erfahrung in internationaler und nationaler Kommunikation, Design und Konzeption zurück. Halder arbeitete laut Mitteilung als Konzepter und Art Director in kleinen kreativen Hotshops, sowie als Creative Director in den grössten internationalen Netzwerken – namentlich GGK, RSCG, Ogilvy & Mather, TBWA, Publicis und J. Walter Thompson im In- und Ausland. Seine Arbeiten wurden an diversen Awardshows wie Cannes, EPICA, New York Festival und vielen anderen ausgezeichnet. Halder ist ausserdem Mitglied des Art Directors Club Schweiz und Kommissionspräsident der Höheren Fachschule «Interactive Media Design» und «Kommunikationsdesign». (pd/cbe)