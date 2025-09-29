Publiziert am 29.09.2025

In der neuen Kampagne treten Schweizer Musikerinnen, Künstlerinnen und Influencerinnen auf. Mit dabei sind der Rapper Stress, die Musikerin Naomi Lareine, die Comedian Anaïs Decasper, das Comedy-Duo Sepp & Pietro sowie die Influencerin Stella Kizildag, schreibt die Produktionsfirma Maybaum Film.











Die Produktion wurde von einer siebenköpfigen Crew innerhalb von zwei Drehtagen an verschiedenen Locations umgesetzt, darunter auf der Bürkliterrasse an der Ganymed-Statue in Zürich. Die Kampagne läuft ab sofort in der gesamten Schweiz und umfasst TV-Spots, Online-Videos, Social-Media-Werbung und weitere digitale Kanäle. (pd/spo)