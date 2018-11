Weihnachtswerbung 2018

Bucherer-Schmuck verschenken macht Freude

Von der Freude ein Bucherer-Stück zu verschenken

«Joy of Giving» – so das Motto der Kampagne, die Charles Blunier & Co. für den Schmuckhersteller kreiert hat.

«Joy of Giving» – so lautet das Motto der internationalen Kampagne, die Charles Blunier & Co. für den Uhren- und Schmuckhersteller entwickelt hat. Um die liebevolle Präzisionsarbeit des Luzerner Traditionshauses hervorzuheben, wurde eine Papierkünstlerin aus New York engagiert.